Россияне предпочитают дарить себе гаджеты на Новый год. Исследование "Ингосстраха"

Новый год — это повод сделать подарок не только родным и близким, но и самому себе. "Ингосстрах" совместно с аналитическим центром НАФИ провел исследование и выяснил, как много людей ежегодно радуют себя и насколько подарки для себя стали дороже.

По данным исследования, больше половины россиян (55%) обычно покупают сами себе подарок на Новый год. Выше доля таких людей среди москвичей (66%), жителей мегаполисов (68%) и россиян в возрасте 36-45 лет (63%).

"Среди россиян, которые на Новый год приобретают подарок для себя, более популярны практичные вещи, нежели траты на культуру или саморазвитие. В рейтинг самых востребованных подарков вошли гаджеты (10%), одежда и обувь (9%), косметика (7%), товары для дома (6%), а также ювелирные изделия и товары для хобби (5%)", — отметила Екатерина Снигирь, вице-президент по партнерским программам "Ингосстраха".

Большинство мужчин планирует подарить себе гаджеты (16% мужчин против 4% женщин) и товары для хобби (7% против 3%). Женщины предпочитают выбирать себе косметику (11% женщин против 3% мужчин), товары для дома, например, постельное белье или кухонную утварь (8% против 4%) и ювелирные украшения (8% против 2%).

Среди молодежи 18-24 лет наиболее популярный подарок себе — одежда или обувь (15%). Россияне от 36 до 45 лет заметно чаще других планируют порадовать себя ювелирным украшением (9% против 3% среди молодежи и 4% среди опрошенных старше 46 лет). Менее половины россиян (45%) не покупают себе подарки на Новый год. Это характерно для жителей небольших городов (50%) и сельской местности (59%), и россиян старшей возрастной группы (54%).

Согласно опросу, средняя стоимость новогоднего подарка для себя за последние несколько лет составляла 8 459 рублей. Каждый четвертый (26%) укладывается в бюджет до 5 000 рублей. Почти каждый третий (28%) тратит более 10 000 рублей. Подарки дороже 10 000 рублей чаще покупают себе жители мегаполисов (17%), россияне в возрасте 25-35 лет (18%) и мужчины (17% против 12% женщин). В то же время в нынешнем году россияне планируют потратить на свой новогодний подарок почти в 2 раза больше — до 15 570 рублей.

Самые дорогие подарки, которые россияне планируют себе приобрести к 2025 году, по средней стоимости покупки: ювелирные украшения (45 989 рублей), крупная бытовая техника (35 658 рублей), гаджеты (30 302 рубля) и образовательные курсы (24 630 рублей).

"Клиенты Инго Экосистемы могут использовать накопленные "ингорубли" для оплаты новогоднего подарка как для себя, так и для близких людей. На витрине нашей экосистемы представлены сертификаты популярных сетевых магазинов, предлагающих широкий ассортимент товаров. Кроме того, "ингорубли" можно направить на приобретение страхового полиса, что обеспечит надежную финансовую защиту на предстоящий год", — добавила Екатерина Снигирь.

Всероссийский опрос проведен аналитическим центром НАФИ в декабре 2024 г. Статистическая погрешность данных не превышает 3,1%.