Определился второй соперник "Крыльев" на сборах

Определился второй соперник ФК "Крылья Советов" на первом сборе — им стал клуб "Единство" из сербского города Уб. Команда выступает в высшем дивизионе национального первенства.
Матч состоится 24 января и станет завершающим этапом первого сбора. Первая игра пройдет с болгарским клубом "Ботев" 22 января.
Запланированы трансляции обоих матчей в прямом эфире.
Последние комментарии
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.
Поддерживаю и болею!