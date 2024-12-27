Глава Похвистневского района Юрий Рябов покинул пост

Кадровые перестановки в органах власти Самарской области продолжаются. На этой неделе стало известно о том, что с должности ушел глава Похвистневского района Юрий Рябов.

"Собрание представителей муниципального района Похвистневский приняло решение о моей отставке, досрочно, с должности главы муниципального района Похвистневский Самарской области, по состоянию здоровья. Решение далось мне нелегко (25 лет муниципальной службы, из них 13 лет в должности главы района)", — рассказал он сам.

Юрий Рябов также поблагодарил губернатора, правительство, губдуму "за трепетное, а местами особое отношение к нашему любимому Похвистневскому району". Также он высказал благодарность землякам совместную работу и поддержку.

До работы на посту главы района Юрий Рябов возглавлял Центр социального обслуживания населения, работал в должности первого заместителя главы района по социальным вопросам.