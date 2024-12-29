В Борском районе женщину, переходившую дорогу в неположенном месте, насмерть сбила машина

В субботу, 28 декабря, около 2:00 ночи в Борском районе произошло смертельное ДТП: женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, насмерть сбил водитель SsangYong Actyon, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

45-летний водитель SsangYong Actyon в условиях снегопада двигался по ул. Степана Разина со стороны поселка Новоборский в сторону ул. Восточной районного центра.

В пути следования, возле дома № 159, он наехал на двух женщин 44 и 47 лет. Обе они пересекали проезжую часть в неположенном месте.

Одна из женщин скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.