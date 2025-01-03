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ГЖИ Самарской области проводит мониторинг уборки придомовых территорий и кровель многоквартирных домов от снега и наледи Коммунальную аварию на Мехзаводе и Новой Самаре планируют устранить 2 января Мэр Самары: утечки на теплотрассе в Корсунском переулке произошли на одном участке В Самаре устранили дефект на теплосети В Самаре вновь возникли сбои с теплоснабжением в десятках домов

ЖКХ и благоустройство Общество

ГЖИ Самарской области проводит мониторинг уборки придомовых территорий и кровель многоквартирных домов от снега и наледи

САМАРА. 3 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В новогодние праздники в Самарской области продолжаются работы по очистке придомовых территорий и кровель многоквартирных домов от снега и наледи. По поручению губернатора ГЖИ Самарской области проводит мониторинг уборки во всех населенных пунктах губернии.

Всего с начала 2025 г. по всему региону проверено 208 придомовых территорий. Выявлено 19 нарушений правил зимней уборки: 12 по уборке придомовых территорий и 7 по очистке кровельных покрытий. Информация направлена в управляющие организации для устранения нарушений. Инспекторы ГЖИ продолжают работу по выявлению нарушений и контролю за их устранением.

Напомним, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании поручил врио руководителя областного ГЖИ Евгению Федюкину провести встречи с руководителями и собственниками управляющих компаний и лично разъяснить обязанности и задачи, обозначить периметр ответственности по каждому конкретному дому.

Так, в обязанности управляющих компаний зимой входит очищение дорожек, тротуаров, подъездных путей и входов в подвалы от наледи и снежного покрова. Еще одна обязанность — сбивать сосульки с крыш, наледь с водосточных труб и канализационных люков.

Если управляющая компания не выполняет свои обязательства, жильцы могут обратиться с письменным заявлением в ГЖИ, отправив его по почте или через портал "Госуслуги".

Врио руководителя ГЖИ Самарской области Евгений Федюкин отметил: "В праздничные дни не прекращается работа ни управляющих организаций по уборке снега и наледи, ни контроль ГЖИ за качеством уборки и очистки кровель. В этом году пока нарушений выявляется меньше, чем в прошлом. Однако, работа не прекращается, инспекторы продолжают контролировать зимнюю уборку во всех муниципалитетах региона".

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