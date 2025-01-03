ГЖИ Самарской области проводит мониторинг уборки придомовых территорий и кровель многоквартирных домов от снега и наледи

В новогодние праздники в Самарской области продолжаются работы по очистке придомовых территорий и кровель многоквартирных домов от снега и наледи. По поручению губернатора ГЖИ Самарской области проводит мониторинг уборки во всех населенных пунктах губернии.
Всего с начала 2025 г. по всему региону проверено 208 придомовых территорий. Выявлено 19 нарушений правил зимней уборки: 12 по уборке придомовых территорий и 7 по очистке кровельных покрытий. Информация направлена в управляющие организации для устранения нарушений. Инспекторы ГЖИ продолжают работу по выявлению нарушений и контролю за их устранением.
Напомним, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев на оперативном совещании поручил врио руководителя областного ГЖИ Евгению Федюкину провести встречи с руководителями и собственниками управляющих компаний и лично разъяснить обязанности и задачи, обозначить периметр ответственности по каждому конкретному дому.
Так, в обязанности управляющих компаний зимой входит очищение дорожек, тротуаров, подъездных путей и входов в подвалы от наледи и снежного покрова. Еще одна обязанность — сбивать сосульки с крыш, наледь с водосточных труб и канализационных люков.
Если управляющая компания не выполняет свои обязательства, жильцы могут обратиться с письменным заявлением в ГЖИ, отправив его по почте или через портал "Госуслуги".
Врио руководителя ГЖИ Самарской области Евгений Федюкин отметил: "В праздничные дни не прекращается работа ни управляющих организаций по уборке снега и наледи, ни контроль ГЖИ за качеством уборки и очистки кровель. В этом году пока нарушений выявляется меньше, чем в прошлом. Однако, работа не прекращается, инспекторы продолжают контролировать зимнюю уборку во всех муниципалитетах региона".
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?