В Оренбургской области арестовали водителя фуры из Самары за ДТП с пятью погибшими

В Переволоцком районе Оренбургской области избрали меру пресечения жителю Самарской области, участвовавшему в ДТП с пятью погибшими. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.
Трагедия произошла 4 января. Днем водитель грузовика с прицепом не выбрал соответствующую погоде скорость и не справился с управлением. В результате грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковушками. В аварии погибли пять человек.
В отношении водителя грузовика — жителя Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек"). Мужчину отправили под стражу до 5 марта.
Последние комментарии
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.