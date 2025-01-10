В Оренбургской области арестовали водителя фуры из Самары за ДТП с пятью погибшими

В Переволоцком районе Оренбургской области избрали меру пресечения жителю Самарской области, участвовавшему в ДТП с пятью погибшими. Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.

Трагедия произошла 4 января. Днем водитель грузовика с прицепом не выбрал соответствующую погоде скорость и не справился с управлением. В результате грузовик выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя легковушками. В аварии погибли пять человек.

В отношении водителя грузовика — жителя Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек"). Мужчину отправили под стражу до 5 марта.