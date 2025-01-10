Жителя Тольятти отправили под суд за незаконное оружие и попытку сбыть наркотики

В Центральный районный суд Тольятти отправилось уголовное дело о незаконном оружии и незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, 32-летний мужчина через интернет приобрел 3 г наркотика, расфасовал и планировал сбыть, но полицейские задержали его раньше.
Кроме того, правоохранители считают, что весной 2024 г. обвиняемый нашел в лесном массиве в с. Пискалы мужчина 583 спортивно-охотничих пистолетных патронов и пистолет с глушителем, переделанный из пистолета модели "Р-411". Все это он забрал домой.
Также мужчину обвиняют в том, что во время семейной ссоры он угрожал убить супругу.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?