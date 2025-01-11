Мошенники украли 100 тыс. руб. у самарской пенсионерки

В Самаре 75-летняя пенсионерка за сутки лишилась более 100 тыс. руб. из-за мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Женщине начали поступать настойчивые звонки на сотовый телефон. Женский голос довольно убедительно произнес, что является персональным менеджером ее сотового оператора и сообщил, что срок использования сим-карты подходит к концу. Чтобы не остаться без связи в неподходящий момент она предложила ей продлить договор на оказание услуг. Самарчанка попросила подсказать ей адрес ближайшего салона оператора у ее дома, но незнакомка настоятельно рекомендовала не терять драгоценное время и провести процедуру переоформления договора прямо сейчас. Для этого женщине требовалось всего лишь продиктовать код из СМС. Следуя инструкции и не подозревая, что общается с мошенником, пенсионерка сообщила свои персональные данные и продиктовала поступившую ей комбинацию цифр, с помощью которой неизвестные списали с ее счета более 100 тыс. рублей.

Получив сообщение о списании средств в гораздо большей сумме с ее банковского счета, чем требовалось для оплаты продления услуг связи, она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.