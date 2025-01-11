Мошенники украли 100 тыс. руб. у самарской пенсионерки

В Самаре 75-летняя пенсионерка за сутки лишилась более 100 тыс. руб. из-за мошенников, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Женщине начали поступать настойчивые звонки на сотовый телефон. Женский голос довольно убедительно произнес, что является персональным менеджером ее сотового оператора и сообщил, что срок использования сим-карты подходит к концу. Чтобы не остаться без связи в неподходящий момент она предложила ей продлить договор на оказание услуг. Самарчанка попросила подсказать ей адрес ближайшего салона оператора у ее дома, но незнакомка настоятельно рекомендовала не терять драгоценное время и провести процедуру переоформления договора прямо сейчас. Для этого женщине требовалось всего лишь продиктовать код из СМС. Следуя инструкции и не подозревая, что общается с мошенником, пенсионерка сообщила свои персональные данные и продиктовала поступившую ей комбинацию цифр, с помощью которой неизвестные списали с ее счета более 100 тыс. рублей.
Получив сообщение о списании средств в гораздо большей сумме с ее банковского счета, чем требовалось для оплаты продления услуг связи, она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?