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Преступления Происшествия

Две тольяттинки безуспешно пытались стать наркоторговками

ТОЛЬЯТТИ. 13 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти задержали двух женщин 24 и 26 лет по подозрению в попытке сбыть наркотики. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

В конце ноября 2024 г. полицейским пожаловались на них. В итоге оперативники поймали подозреваемых на улице с двумя свертками мефедрона. Затем в их съемной квартире нашли еще 28 свертков и три пакета с наркотиком. Общий вес найденного мефедрон составил около 66 г.

Женщины признались, что купили запрещенное вещество через интернет и планировали сбывать через "закладки".

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