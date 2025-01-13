Две тольяттинки безуспешно пытались стать наркоторговками

В Тольятти задержали двух женщин 24 и 26 лет по подозрению в попытке сбыть наркотики. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В конце ноября 2024 г. полицейским пожаловались на них. В итоге оперативники поймали подозреваемых на улице с двумя свертками мефедрона. Затем в их съемной квартире нашли еще 28 свертков и три пакета с наркотиком. Общий вес найденного мефедрон составил около 66 г.

Женщины признались, что купили запрещенное вещество через интернет и планировали сбывать через "закладки".