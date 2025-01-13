Две тольяттинки безуспешно пытались стать наркоторговками

В Тольятти задержали двух женщин 24 и 26 лет по подозрению в попытке сбыть наркотики. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В конце ноября 2024 г. полицейским пожаловались на них. В итоге оперативники поймали подозреваемых на улице с двумя свертками мефедрона. Затем в их съемной квартире нашли еще 28 свертков и три пакета с наркотиком. Общий вес найденного мефедрон составил около 66 г.
Женщины признались, что купили запрещенное вещество через интернет и планировали сбывать через "закладки".
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?