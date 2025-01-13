Ростех подал в суд на "Крылья Советов" за долги в 897 млн рублей

Компания "РТ-Капитал", входящая в контур управления Госкорпорации Ростех, направила в суд иск к самарскому футбольному клубу "Крылья Советов" с требованием вернуть долг в размере 897 млн руб., сообщает пресс-служба госкорпорации.

9 января Арбитражный суд Москвы зарегистрировал исковое заявление ООО "РТ-Капитал". Третьим лицом по делу выступает АО "Транспортно-логистическая корпорация".

Напомним, "Крылья Советов" еще в 2011 г. взяли кредиты у АО АКБ "Новикомбанк" под залог Дома промышленности. В 2016 г. ООО "РТ-Капитал" перекупило у банка право требования к футбольному клубу по кредитным договорам. В 2021 г. вынесено решение суда о реализации Домпрома в пользу кредитора. Отметим, что объект культурного наследия находится на балансе АО "Транспортно-логистическая корпорация" и до сих пор не реализован.

"Крылья Советов" находились в затруднительной финансовой ситуации, когда обратились в Ростех за кредитной помощью. С учетом значения клуба для Самарской области, ему была оказана необходимая поддержка на максимально комфортных условиях. С учетом того, что клуб с 2016 года не выполняет взятые на себя обязательства, принято решение о взыскании задолженности в размере 897 млн рублей в судебном порядке", — отметили в компании.

Основной срок погашения задолженности истек в 2016 году. "Несмотря на это, "РТ-Капитал" последовательно предпринимал усилия для развития клуба и для его дальнейшего участия в национальных турнирах. Компания ежегодно подтверждала статус долга перед Российской премьер-лигой, что позволяло "Крыльям Советов" продолжать выступления в чемпионате России. И неоднократно выражала готовность комплексно реструктуризировать задолженность клуба при условии предоставления надлежащего обеспечения", - прокомментировали в госкорпорации.