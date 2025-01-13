Самарских чиновников будут наказывать за плохую отработку обращений жителей в соцсетях

Такое решение принято губернатором Вячеславом Федорищевым для повышения эффективности рассмотрения обращений граждан.
В понедельник, 13 января, на оперативном совещании в правительстве Самарской области руководитель Центра управления регионом (ЦУР) Дина Черемушкина доложила о результатах деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в системе "Инцидент Менеджмент", которая аккумулирует обращения жителей, написанные в социальных сетях. По поручению губернатора ЦУР формирует ежемесячный рейтинг министерств, комитетов, а также муниципалитетов, в котором учитываются различные показатели: количественные и качественные.
"Большинство органов власти выполняют необходимые критерии, работа не останавливается в выходные и праздничные дни. Однако есть и недочеты, в частности, просрочки ответов, которых быть не должно, потому что люди ждут эти ответы, — сообщила Дина Черемушкина. — Отмечу, что с каждым годом число обращений в социальных сетях и на платформе обратной связи растет. В Самарской области население имеет большой запрос на контакт с органами власти".
Руководитель ЦУР обозначила министерства и муниципальные районы, которые отрабатывают обращения жителей наиболее оперативно и качественно, и те органы власти, которые допускают просрочки и не всегда отвечают гражданам должным образом.
Для повышения качества работы органов власти с обращениями граждан в социальных сетях Вячеслав Федорищев принял решение включить ее результаты в KPI (ключевые показатели эффективности) руководителей региональных органов власти и глав муниципалитетов, а также предусмотреть возможность поощрения и взыскания.
"В прошлом году внимание всех чиновников обращал на то, насколько важно работать с обращениями жителей в социальных сетях. Разве что с транспарантом не выходил. Но при этом мы стимулов не создаем. Это неправильно", — отметил глава региона.
Вячеслав Федорищев поручил руководителю ЦУР до конца недели подготовить соответствующие нормативные документы.
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