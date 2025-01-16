"Крылья Советов" пройдут лицензирование РПЛ несмотря на долг

ФК "Крылья Советов" пройдет лицензирование Российской Премьер-лиги (РПЛ) на следующий сезон несмотря на долг, сообщает interfax-russia.ru со ссылкой на руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрия Яковлева.

"Сегодня общались непосредственно с руководителем лицензионного комитета Российского футбольного союза. По поводу лицензии у нас вопросов никаких нет, у аккредитационного комитета РФС тоже. Что касается искового заявления (долг перед ООО "РТ-Капитал" — прим. ред.), оно никакого отношения не имеет к дальнейшей деятельности клуба. На следующий сезон — 2025/2026 — мы лицензирование пройдем 100%", — сказал Яковлев.

С текстом искового заявления совет директоров клуба намерен ознакомиться на первом заседании обновленного состава в четверг, 16 января.

"Я надеюсь, что завтра соберется уже первое заседание совета директоров в обновленном составе. Один из вопросов, который мы завтра хотели бы обсудить, это иск, оценим все нюансы (…)", — сказал Яковлев.

Между тем, по его словам, все спонсоры команды подтверждают пролонгацию отношений.

"Спонсоры, которые у нас уже есть, подтверждают пролонгацию отношений. Мы ведем переговоры как с букмекерскими компаниями, так и с теми организациями, которые осуществляют показы, мы работаем с РФС, который тоже является одним из источников финансирования РПЛ и команд. Конечно же сохранится бюджетное финансирование в определенном объеме, немаленьком. Откроется эта информация, я думаю, в марте", — ответил Яковлев на вопрос журналистов о крупном спонсоре, который должен появиться у команды в следующем сезоне.

Он также отметил, что многое зависит от спортивного результата команды.

По информации агентства, в планах самарского правительства — сократить финансирование футбольного клуба на следующий сезон почти на 800 млн рублей. При этом общий бюджет клуба может составить порядка 2,3 млрд руб. с учетом обязательств, которые были накоплены за предыдущие периоды (с 2008 по 2023 гг. задолженность клуба перед кредиторами составляла 1,17 млрд руб. — ИФ).

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства спорта Самарской области, клубу ежегодно оказывается поддержка в виде субсидии из областного бюджета в Фонд поддержки и развития футбола в Самарской области.

"Объем субсидий фонду в 2021 г. составил более 1,12 млрд руб., в 2022 г. — более 1,567 млрд руб., в 2023 г. — почти 1,313 млрд руб. и в 2024 г. — более 1,564 млрд руб.", — сообщили в пресс-службе.

В настоящее время футбольный клуб "Крылья Советов" занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 18 очков в 18 матчах.