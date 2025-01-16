Под Тольятти поймали жителя Челябинской области с наркотиками

В Самарской области возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Фигурант — житель Челябинской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

По версии следствия, в 2024 г. мужчина приобрел для себя наркотик и попался с ним сотрудникам полиции. Сотрудник ДПС остановили его на посту в Ставропольском районе и нашли в машине запрещенное вещество.