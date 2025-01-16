Под Тольятти поймали жителя Челябинской области с наркотиками

В Самарской области возбудили уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Фигурант — житель Челябинской области. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
По версии следствия, в 2024 г. мужчина приобрел для себя наркотик и попался с ним сотрудникам полиции. Сотрудник ДПС остановили его на посту в Ставропольском районе и нашли в машине запрещенное вещество.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?