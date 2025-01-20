Экс-директор Самарского речпорта возглавил Херсонский морской торговый порт

Бывший директор Самарского речного порта Вячеслав Станотин теперь возглавляет Херсонский морской торговый порт, сообщает "Самарское обозрение".

Самарский речпорт Станотин возглавлял с 2006-го по 2009 год. Затем был назначен руководителем Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) регионального ГУ МЧС, но уже весной 2010 г. покинул эту должность, оставшись в ГИМС на позиции помощника руководителя. Последним же местом его работы на госслужбе в Самарской области был Приволжский региональный центр МЧС России, где он занимал должность главного специалиста отдела по вопросам противодействия коррупции. Летом 2015 г. в возрасте 53 лет Вячеслав Станотин вышел на пенсию и исчез из публичной плоскости.

Теперь же, как сообщает "СО" со ссылкой на данные системы "СПАРК-Интерфакс", Станотин возглавляет ГУП "Херсонский морской торговый порт" в Херсонской области, которая в октябре 2022-го вошла в состав России. Это один из двух (наряду с речным) портов Херсона с круглогодичной навигацией. Порт расположен на правом берегу Днепра, в 15 км от его устья, является важнейшим градообразующим предприятием Суворовского района Херсона и всей Херсонской области, имеет важное экономическое и стратегическое значение.

Как указывается на официальном сайте ГУПа, после распада СССР грузооборот в порту резко снизился, однако в результате военных действий в окрестностях Мариуполя после 2014 г. грузопотоки выросли и сместились в сторону Херсона. В последние годы мощности морпорта снова стали падать, а средства на реконструкцию и обновление оборудования практически не выделялись. Работы по восстановлению причалов, зданий и сооружений, инженерных сетей и оборудования начались только после присоединения Херсонской области к России. За короткое время удалось восстановить зерновой перевалочный комплекс, а также реконструировать производственный комплекс в Скадовске, обеспечивающий хранение и перегрузку зерна. На сегодняшний день технические возможности Херсонского морского торгового порта позволяют обрабатывать свыше 5 млн тонн грузов в год. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в 2023 г. выручка предприятия составила 28,2 млн руб., чистая прибыль — 20,8 миллионов.

Между тем вскоре после назначения Вячеслава Станотина директором морпорта министерство транспорта и развития транспортной инфраструктуры Херсонской области сообщило о реорганизации предприятия путем присоединения к нему ГУП "Херсонский речной порт". Такое решение было принято после того, как глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что работа речпорта в настоящий момент невозможна, поскольку он находится в зоне поражения артиллерии ВСУ. Также Сальдо сообщил, что восстановление работы херсонских портов, включая морской торговый порт, возможно только после окончания боевых действий и победы России в СВО.

Херсонский речпорт — единственный устьевой речной порт Днепра с круглогодичной навигацией. Это крупный транспортный узел, где осуществлялось взаимодействие речного, морского, железнодорожного и автомобильного транспорта. Порт производил перевалку внешнеторговых и транзитных грузов различной номенклатуры (лес, металл, кокс, уголь, металлолом, минеральные удобрения). Объем пассажирских перевозок на туристических и местных линиях составлял до 1,2 млн пассажиров в год. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", по итогам 2023 г. предприятие показало убыток в 13,7 млн рублей.

Провести объединение морского и речного портов в Херсоне и предстоит теперь Вячеславу Станотину. Реорганизационные процессы стартовали в начале сентября 2024 г. и до сих пор не завершены. Получить комментарии самого Станотина по поводу смены региона и его нового места работы изданию не удалось.