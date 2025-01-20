16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Экс-директор Самарского речпорта возглавил Херсонский морской торговый порт В Самарской области квартиры в новостройках за 2024 год подорожали на 12% Акционеры самарского "Продмаша" могут начать раздел бизнеса До 32 этажей: в районе самарского телецентра построят лес высоток В Самаре стали чаще покупать запчасти на Changan, но лидерство остается за АвтоВАЗом

Экономика и бизнес

Экс-директор Самарского речпорта возглавил Херсонский морской торговый порт

САМАРА. 20 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 15
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Бывший директор Самарского речного порта Вячеслав Станотин теперь возглавляет Херсонский морской торговый порт, сообщает "Самарское обозрение".

Самарский речпорт Станотин возглавлял с 2006-го по 2009 год. Затем был назначен руководителем Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) регионального ГУ МЧС, но уже весной 2010 г. покинул эту должность, оставшись в ГИМС на позиции помощника руководителя. Последним же местом его работы на госслужбе в Самарской области был Приволжский региональный центр МЧС России, где он занимал должность главного специалиста отдела по вопросам противодействия коррупции. Летом 2015 г. в возрасте 53 лет Вячеслав Станотин вышел на пенсию и исчез из публичной плоскости.

Теперь же, как сообщает "СО" со ссылкой на данные системы "СПАРК-Интерфакс", Станотин возглавляет ГУП "Херсонский морской торговый порт" в Херсонской области, которая в октябре 2022-го вошла в состав России. Это один из двух (наряду с речным) портов Херсона с круглогодичной навигацией. Порт расположен на правом берегу Днепра, в 15 км от его устья, является важнейшим градообразующим предприятием Суворовского района Херсона и всей Херсонской области, имеет важное экономическое и стратегическое значение.

Как указывается на официальном сайте ГУПа, после распада СССР грузооборот в порту резко снизился, однако в результате военных действий в окрестностях Мариуполя после 2014 г. грузопотоки выросли и сместились в сторону Херсона. В последние годы мощности морпорта снова стали падать, а средства на реконструкцию и обновление оборудования практически не выделялись. Работы по восстановлению причалов, зданий и сооружений, инженерных сетей и оборудования начались только после присоединения Херсонской области к России. За короткое время удалось восстановить зерновой перевалочный комплекс, а также реконструировать производственный комплекс в Скадовске, обеспечивающий хранение и перегрузку зерна. На сегодняшний день технические возможности Херсонского морского торгового порта позволяют обрабатывать свыше 5 млн тонн грузов в год. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", в 2023 г. выручка предприятия составила 28,2 млн руб., чистая прибыль — 20,8 миллионов.

Между тем вскоре после назначения Вячеслава Станотина директором морпорта министерство транспорта и развития транспортной инфраструктуры Херсонской области сообщило о реорганизации предприятия путем присоединения к нему ГУП "Херсонский речной порт". Такое решение было принято после того, как глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что работа речпорта в настоящий момент невозможна, поскольку он находится в зоне поражения артиллерии ВСУ. Также Сальдо сообщил, что восстановление работы херсонских портов, включая морской торговый порт, возможно только после окончания боевых действий и победы России в СВО.

Херсонский речпорт — единственный устьевой речной порт Днепра с круглогодичной навигацией. Это крупный транспортный узел, где осуществлялось взаимодействие речного, морского, железнодорожного и автомобильного транспорта. Порт производил перевалку внешнеторговых и транзитных грузов различной номенклатуры (лес, металл, кокс, уголь, металлолом, минеральные удобрения). Объем пассажирских перевозок на туристических и местных линиях составлял до 1,2 млн пассажиров в год. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", по итогам 2023 г. предприятие показало убыток в 13,7 млн рублей.

Провести объединение морского и речного портов в Херсоне и предстоит теперь Вячеславу Станотину. Реорганизационные процессы стартовали в начале сентября 2024 г. и до сих пор не завершены. Получить комментарии самого Станотина по поводу смены региона и его нового места работы изданию не удалось.

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №27

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Макаров 06 января 2025 11:31 Мэрия Самары "завернула" проект небоскребов на Московском шоссе

В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно

Станислав Борисов 26 декабря 2024 18:42 Ученье - свет: "Ростелеком" установил энергоэффективные светильники в самарских школах

Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?

Ильдар Нуреев 19 декабря 2024 12:38 "Жалко Самару": проект строительства небоскребов на Московском шоссе забраковали

Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Вячеслав Гусев 27 ноября 2024 03:45 Авито Работа поможет РЖД найти работников по востребованным специальностям

Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2