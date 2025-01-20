В Самарской области бездомные собаки напали на ребенка

В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело из-за нападения бродячих собак. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что беспризорные животные напали на несовершеннолетнюю девочку. Ребенок получил травмы.

Уголовное дело возбудили по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья").

Следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию лиц и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных.