В Самарской области бездомные собаки напали на ребенка

В Новокуйбышевске возбудили уголовное дело из-за нападения бродячих собак. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что беспризорные животные напали на несовершеннолетнюю девочку. Ребенок получил травмы.
Уголовное дело возбудили по ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья").
Следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию лиц и организаций, ответственных за отлов безнадзорных животных.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?