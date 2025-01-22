Тольяттинка нашла на улице кошелек с деньгами, но ее вычислили и завели уголовное дело

В Тольятти полицейские оперативно задержали женщину за кражу имущества на сумму более 60 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В полицию Автозаводского района Тольятти обратился 35-летний местный житель, который заявил, что у него пропал кошелек с документами и деньгами. Причиненный ущерб с его слов составил свыше 60 тысяч рублей. Он пояснил, что, скорее всего, потерял кошелек на улице около подъезда, не смог найти самостоятельно и обратился за помощью в правоохранительные органы.

Полиция смогла вычислить нашедшего кошелек по видеокамерам. Вскоре удалось задержать и подозреваемую — ранее не судимую 48-летнюю тольяттинку. Она пояснила, что на улице нашла мужское портмоне и решила оставить себе. Похищенные деньги женщина потратила на личные нужны, а остальное выкинула в мусоропровод.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сотрудники полиции продолжают работу по установлению всех обстоятельств произошедшего и проверяют задержанную на причастность к совершению аналогичных преступлений.