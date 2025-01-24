Бастрыкин заинтересовался делом об избиении подростка в Тольятти

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с избиением подростка в Тольятти. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области со ссылкой на федеральных коллег.
Напомним, 21 января в Тольятти два подростка избили несовершеннолетнего. Региональные следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц".
На видео, появившемся в соцсетях, слышно, как один из нападавших кричит: "Аллахом клянусь, ты за это ответишь!"
Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?