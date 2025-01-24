Бастрыкин заинтересовался делом об избиении подростка в Тольятти

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования уголовного дела, связанного с избиением подростка в Тольятти. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области со ссылкой на федеральных коллег.

Напомним, 21 января в Тольятти два подростка избили несовершеннолетнего. Региональные следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц".

На видео, появившемся в соцсетях, слышно, как один из нападавших кричит: "Аллахом клянусь, ты за это ответишь!"

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.