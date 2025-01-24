Тольяттинец занялся выращиванием конопли и получил семь лет колонии

Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор местному жителю за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Осенью 2022 г. мужчина в арендованной квартире выращивал коноплю на продажу. При задержании у него изъяли 38 г марихуаны, которую он не успел продать. Кроме того, в квартире изъяли еще 143 г конопли.
Тольяттинец не признал вину. Ему назначили семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Последние комментарии
Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???
А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...