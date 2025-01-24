Тольяттинец занялся выращиванием конопли и получил семь лет колонии

Комсомольский районный суд Тольятти вынес приговор местному жителю за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Осенью 2022 г. мужчина в арендованной квартире выращивал коноплю на продажу. При задержании у него изъяли 38 г марихуаны, которую он не успел продать. Кроме того, в квартире изъяли еще 143 г конопли.

Тольяттинец не признал вину. Ему назначили семь лет лишения свободы в колонии строгого режима.