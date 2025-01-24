16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре состоится встреча с театральным режиссером Дмитрием Волкостреловым Опера "Мастер и Маргарита" вошла в лонг-лист премии "Золотая Маска" Спектакль Самарского театра драмы вошел в лонг-лист "Золотой Маски" Определены победители регионального этапа нового VI сезона фестиваля "Театральное Приволжье" На малой сцене "Шостакович Опера Балет" состоится премьера спектакля "Метель"

Театр Культура

В Самаре состоится встреча с театральным режиссером Дмитрием Волкостреловым

САМАРА. 24 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 39
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 31 января, в 19:00, в Музей Модерна пройдет публичная встреча с театральным режиссером Дмитрием Волкостреловым. Об этом сообщает Галерея Виктория.

Дмитрий Волкострелов — один из главных новаторов российского театра. Ученик Льва Додина, в разные годы он руководил театром "post" в Санкт-Петербурге и Центром им. Мейерхольда в Москве, а также ставил спектакли по всей России. Волкострелов — лауреат премии "Золотая маска" и Санкт-Петербургской молодежной театральной премии "Прорыв". Последняя его постановка — опера "Ванесса" в театре "Новая опера" в Москве.

На встрече с режиссером пойдет разговор о том, как смотреть экспериментальные постановки, об отношениях театра и современного искусства, новых медиа и о диалоге со зрителем.

Модератором встречи выступит театральный критик, эксперт театральных фестивалей и конкурсов Ксения Аитова.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2