В Самаре состоится встреча с театральным режиссером Дмитрием Волкостреловым

В пятницу, 31 января, в 19:00, в Музей Модерна пройдет публичная встреча с театральным режиссером Дмитрием Волкостреловым. Об этом сообщает Галерея Виктория.
Дмитрий Волкострелов — один из главных новаторов российского театра. Ученик Льва Додина, в разные годы он руководил театром "post" в Санкт-Петербурге и Центром им. Мейерхольда в Москве, а также ставил спектакли по всей России. Волкострелов — лауреат премии "Золотая маска" и Санкт-Петербургской молодежной театральной премии "Прорыв". Последняя его постановка — опера "Ванесса" в театре "Новая опера" в Москве.
На встрече с режиссером пойдет разговор о том, как смотреть экспериментальные постановки, об отношениях театра и современного искусства, новых медиа и о диалоге со зрителем.
Модератором встречи выступит театральный критик, эксперт театральных фестивалей и конкурсов Ксения Аитова.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.