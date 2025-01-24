В Самаре состоится встреча с театральным режиссером Дмитрием Волкостреловым

В пятницу, 31 января, в 19:00, в Музей Модерна пройдет публичная встреча с театральным режиссером Дмитрием Волкостреловым. Об этом сообщает Галерея Виктория.

Дмитрий Волкострелов — один из главных новаторов российского театра. Ученик Льва Додина, в разные годы он руководил театром "post" в Санкт-Петербурге и Центром им. Мейерхольда в Москве, а также ставил спектакли по всей России. Волкострелов — лауреат премии "Золотая маска" и Санкт-Петербургской молодежной театральной премии "Прорыв". Последняя его постановка — опера "Ванесса" в театре "Новая опера" в Москве.

На встрече с режиссером пойдет разговор о том, как смотреть экспериментальные постановки, об отношениях театра и современного искусства, новых медиа и о диалоге со зрителем.

Модератором встречи выступит театральный критик, эксперт театральных фестивалей и конкурсов Ксения Аитова.