Житель Сызрани отправится на исправительные работы за оскорбление судьи

Сызранский городской суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в неуважении к суду. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

В марте 2024 г. мужчину судили за то, что он скрыл имущество, которое полагалось арестовать в счет возмещения долгов по исполнительным листам. Во время заседания сызранец оскорбил судью.

Теперь мужчине назначили год исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.