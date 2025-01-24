Житель Сызрани отправится на исправительные работы за оскорбление судьи

Сызранский городской суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в неуважении к суду. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
В марте 2024 г. мужчину судили за то, что он скрыл имущество, которое полагалось арестовать в счет возмещения долгов по исполнительным листам. Во время заседания сызранец оскорбил судью.
Теперь мужчине назначили год исправительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства.
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