В Тольятти задержали неудачливую сбытчицу мефедрона

В Тольятти полицейские задержали 37-летнюю местную жительницу с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
Дома у женщины, которая уже была судима, нашли четыре свертка с мефедроном. Сама подозреваемая рассказала, что приобрела запрещенное вещество через интернет для дальнейшей перепродажи.
Теперь полицейские проверяют, не причастна ли женщина к другим аналогичным преступлениям.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?