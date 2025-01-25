В Тольятти задержали неудачливую сбытчицу мефедрона

В Тольятти полицейские задержали 37-летнюю местную жительницу с наркотиками. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Дома у женщины, которая уже была судима, нашли четыре свертка с мефедроном. Сама подозреваемая рассказала, что приобрела запрещенное вещество через интернет для дальнейшей перепродажи.

Теперь полицейские проверяют, не причастна ли женщина к другим аналогичным преступлениям.