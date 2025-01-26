Сельчанина из Самарской области поймали с наркотиками

В Сергиевском районе Самарской области полицейские задержали 43-летнего жителя пос. Суходол по подозрению в приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Мужчину остановили на улице. При досмотре у него в кармане нашли два свертка с N-метилэфедроном. Задержанный пояснил, что купил наркотик через интернет, забрал из закладки и планировал употребить сам.

Теперь он стал фигурантом и уголовного дела, и административного — за употребление наркотика без назначения врача.