Сельчанина из Самарской области поймали с наркотиками

В Сергиевском районе Самарской области полицейские задержали 43-летнего жителя пос. Суходол по подозрению в приобретении и хранении наркотиков. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Мужчину остановили на улице. При досмотре у него в кармане нашли два свертка с N-метилэфедроном. Задержанный пояснил, что купил наркотик через интернет, забрал из закладки и планировал употребить сам.
Теперь он стал фигурантом и уголовного дела, и административного — за употребление наркотика без назначения врача.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?