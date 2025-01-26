1500 человек эвакуировали из ТЦ "Вива Ленд" в Самаре из-за сработавшей пожарной сигнализации

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В субботу, 25 января, в 17:22, в ТЦ "Вива Ленд" в Самаре сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.