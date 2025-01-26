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Происшествия

1500 человек эвакуировали из ТЦ "Вива Ленд" в Самаре из-за сработавшей пожарной сигнализации

САМАРА. 26 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 25 января, в 17:22, в ТЦ "Вива Ленд" в Самаре сработала пожарная сигнализация. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Оказалось, что срабатывание сигнализации было ложным и произошло из-за отключения электричества.

До прибытия пожарных из здания эвакуировали 1500 человек.

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