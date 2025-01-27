"Крылья Советов" планируют погасить долг перед "РТ-капитал" до конца года без суда

Власти Самарской области намерены полностью вернуть заем в размере 897,6 млн руб., предоставленный футбольному клубу "Крылья Советов" "дочкой" Ростеха компанией "РТ-капитал". О планах вернуть долг без суда заявил в интервью ТАСС губернатор региона Вячеслав Федорищев.

"Мы на самом деле не судимся. <…> "РТ-капитал", который дал этот заем и какое-то количество лет пролонгировал, принял решение заем отозвать и сделал это в судебном порядке. Зачем в судебном, непонятно, достаточно же было сказать, что мы хотим заем вернуть, а не пролонгировать. <…> Если такой заем есть, мы отдадим его полностью. Причем, исходя из финансовых возможностей клуба, постараемся сделать это в этом году, чтобы таких вопросов больше не возникало", — заявил Федорищев.

Он пояснил, что средства, переданные "Крыльям Советов" около 10 лет назад, были не спонсорской помощью, а возвратным займом. Федорищев считает необходимым вернуть деньги, чтобы компания могла направить их на основную деятельность — оборонную промышленность.

"Эти средства, на которые компания, причем государственная, должна заниматься вооружениями, зачем-то дала в футбольный клуб. Это было до нас, я не знаю, зачем. <…> "РТ-капитал" как дочернее предприятие Ростеха, вернув этот заем, направило бы его на свою основную деятельность. Ведь Ростех не про футбол, не про газ, не про электричество. Ростех — про вооружение, они нам нужны, и я как руководитель комиссии Госсовета по направлению "Промышленность" это точно знаю. Поэтому мы заем, который был нашими предшественниками взят, отдадим полностью, чтобы у Ростеха было больше возможностей заниматься своей работой", — пояснил Федорищев.

Ранее компания "РТ-капитал" направила в суд иск к "Крыльям Советов" с требованием вернуть долг, размер которого составляет 897,6 млн рублей. В компании объяснили решение тем, что клуб с 2016 г. не выполняет обязательства по погашению долга, взятого для финансовой поддержки. 22 января Арбитражный суд Москвы оставил иск без движения до 17 февраля из-за нарушения требований к его подаче. В частности, к заявлению не были приложены документы, подтверждающие уплату госпошлины, а также документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного досудебного порядка урегулирования, следует из определения суда.