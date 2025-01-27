Виктор Мендес покидает "Крылья Советов"

Между руководством ПФК "Крылья Советов" и ФК ЦСКА достигнута договоренность о расторжении арендного соглашения по Виктору Мендесу.
Чилийский полузащитник перешел в "Крылья Советов" в сентябре прошлого года и провел 13 игр в составе нашей команды, отметился одной голевой передачей.
Ранее Виктор Мендес не явился на первый сбор в этом году и не вышел на связь с клубным руководством "Крыльев". И самарцы начали переговоры со столичным клубом.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.