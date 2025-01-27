Виктор Мендес покидает "Крылья Советов"

Между руководством ПФК "Крылья Советов" и ФК ЦСКА достигнута договоренность о расторжении арендного соглашения по Виктору Мендесу.

Чилийский полузащитник перешел в "Крылья Советов" в сентябре прошлого года и провел 13 игр в составе нашей команды, отметился одной голевой передачей.

Ранее Виктор Мендес не явился на первый сбор в этом году и не вышел на связь с клубным руководством "Крыльев". И самарцы начали переговоры со столичным клубом.