Участник программы "Время героев" Александр Тихонов назначен заместителем полпреда в ПФО

Кавалер трех орденов Мужества, участник первого потока программы "Время героев" Александр Тихонов назначен на пост заместителя полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

В мае 2024 г. он стал одним из 83 участников программы "Время героев", инициированной президентом РФ Владимиром Путиным и реализуемой Высшей школой государственного управления Президентской академии.

Говоря об обучении в рамках программы "Время героев", Александр Тихонов подчеркнул ее востребованность и высокий уровень подготовки: "Программа "Время героев" - это прежде всего возможность служить своей стране и работать для благополучия граждан. Участники проходят серьезный отбор, здесь высокий уровень подготовки, погружение в региональную специфику, проектная работа на федеральном уровне. Это хороший фундамент, чтобы в дальнейшем показать высокий результат в работе".

Александр Тихонов отметил, что в ходе стажировок работал над развитием патриотического направления, а также занимался вопросами адаптации участников СВО: "Моим наставником был полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Анатольевич Комаров. Я погрузился в работу аппарата, мы вместе обсуждали перспективы развития окружных патриотических проектов. Отдельное внимание уделяли реализации региональных аналогов федеральной программы "Время героев". Много общался с молодежью. Особенно приятно было слышать, что для ребят настоящими героями являются их отцы и братья, которые сегодня отстаивают честь нашей страны на СВО".

Самарскую область Александр Тихонов посетил в июле 2024 года. Он подробно ознакомился с работой филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества" и встретился с ветеранами СВО. Также Александр Тихонов побывал на Всероссийском форуме "iВолга" и принял участие в дискуссии "Роль героических примеров в воспитании детей и молодежи". Во время встречи ребята с искренним интересом задавали боевому офицеру и многодетному отцу вопросы о воспитании, семье, истории и патриотизме.

Полномочный представитель президента России в ПФО Игорь Комаров подчеркнул, что опыт и знания Александра Тихонова будут востребованы: "Глава государства Владимир Владимирович Путин неоднократно отмечал, что участники СВО - кадровое будущее страны. Я благодарен за оказанное доверие - быть наставником кавалера пяти орденов, уроженца Чувашии Александра Тихонова. За время стажировки он познакомился с особенностями государственного управления, социально-экономическим и общественно-политическим положением регионов Приволжья. Уверен, что многолетний опыт и любовь к Родине позволят Александру Михайловичу успешно справиться с поставленными задачами".

Александр Тихонов рассказал, что в должности заместителя полномочного представителя президента РФ в ПФО будет в первую очередь заниматься вопросами, связанными с поддержкой участников СВО: "Сейчас это ключевое направление, важное для семей из нашего округа и страны в целом. В Приволжье уже ведется большая работа, а в Год защитника Отечества она приобретает особое значение, и жители регионов должны почувствовать ощутимые результаты. Благодарен программе "Время героев", всем ребятам и педагогам, которые дали и необходимые знания, и опыт для решения стратегически важных задач для страны".

Президент России Владимир Путин предложил расширить федеральный проект "Время героев" и запустить аналогичные региональные программы по подготовке ветеранов специальной военной операции для работы на государственных и муниципальных должностях. В Приволжском федеральном округе активно началась работа по выполнению задачи, поставленной главой государства.

В Самарской области региональная программа "Школа героев" в рамках Президентской кадровой программы "Время героев" стартовала 1 октября 2024 года, в ней участвуют 50 человек. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев представил региональный проект президенту России Владимиру Путину во время рабочей встречи с главой государства.