Жителя Самары задержали за двойное убийство

В Самаре 59-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о двойном убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в ночь с 24 на 25 января обвиняемый выпивал со знакомыми у них в гостях. Потом поссорился с ними, ударил ножом одного из приятелей, а затем и его брата. Оба пострадавших скончались на месте.