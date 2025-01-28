Жителя Самары задержали за двойное убийство

В Самаре 59-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела о двойном убийстве. Об этом сообщает региональное СУ СК.
По версии следствия, в ночь с 24 на 25 января обвиняемый выпивал со знакомыми у них в гостях. Потом поссорился с ними, ударил ножом одного из приятелей, а затем и его брата. Оба пострадавших скончались на месте.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?