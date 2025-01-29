В Литературном музее пройдет выставка православного искусства

В четверг, 6 февраля, в 18:00, в самарском Литературном музее пройдет презентация нового культурного пространства и выставка православного искусства "Нас больше чем трое" (16+) в Горький Центре.

Выставочный проект предлагает посмотреть на православное искусство глазами современных художников и познакомить зрителя с новой культурной площадкой в Самаре: Центром православной культуры при соборе Святого Вознесения Христова "Четверг".

Вход в день открытия бесплатный, в другие дни выставки — 200 рублей.

На открытии пройдет кураторская экскурсия от Ильи Саморукова.

Также в рамках выставки запланирована серия мероприятий, на которых можно познакомиться поближе с художниками, а также попробовать себя в их роли.

"Искусство с древних времен было связано с религией. Оно способно настроить душу на восприятие высших миров. В христианстве богослужение сопровождается музыкой и присутствием рукотворных святых ликов. Есть ощущение, что для контакта с божественным нужны какие-либо посредники. Таким посредником может быть, например, икона. Но религиозная природа искусства в какой-то момент может быть забыта. Идея художественной автономии, которая оформилась в XIX веке, предполагает, что искусство становится ценным само по себе. В результате развития этой идеи искусство к концу XX века перестало быть похожим на искусство. Оно забыло свое предназначение и стало просто умственным развлечением. Эта выставка предлагает подумать об искусстве, как о возможности духовного поиска. Мы считаем, что искусство может настраивать душу и делать нас светлее", — рассказывают организаторы.