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Спорт

КНПЗ подарил детям мастер-класс по теннису от первой ракетки

САМАРА. 29 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Правила и особенности игры, техника подачи и ударов, правильная стойка и хват ракетки — почти все свои теннисные "фишки" и секреты открыл начинающим самарским спортсменам один из лучших теннисистов города Никита Петров.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Мастер-класс от первой ракетки подарил детям Куйбышевский НПЗ — на встречу пригласили ребят из самарского отделения "Движения первых" и увлеченных теннисом старшеклассников.

Занятия под руководством заслуженного спортсмена, победителя многочисленных городских и региональных турниров, инженера Куйбышевского НПЗ и капитана сборной завода по теннису Никиты Петрова — мечта любого начинающего самарского теннисиста и заводчане помогли детям ее исполнить.

В свою очередь, дети показали себя талантливыми учениками, устроив после обучения теннисный турнир с молодыми специалистами КНПЗ и уступив лидерам всего несколько очков. Итог встречи: первое место у молодых специалистов КНПЗ, второе и третье — у школьников.

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