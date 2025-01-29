КНПЗ подарил детям мастер-класс по теннису от первой ракетки

Правила и особенности игры, техника подачи и ударов, правильная стойка и хват ракетки — почти все свои теннисные "фишки" и секреты открыл начинающим самарским спортсменам один из лучших теннисистов города Никита Петров.
Мастер-класс от первой ракетки подарил детям Куйбышевский НПЗ — на встречу пригласили ребят из самарского отделения "Движения первых" и увлеченных теннисом старшеклассников.
Занятия под руководством заслуженного спортсмена, победителя многочисленных городских и региональных турниров, инженера Куйбышевского НПЗ и капитана сборной завода по теннису Никиты Петрова — мечта любого начинающего самарского теннисиста и заводчане помогли детям ее исполнить.
В свою очередь, дети показали себя талантливыми учениками, устроив после обучения теннисный турнир с молодыми специалистами КНПЗ и уступив лидерам всего несколько очков. Итог встречи: первое место у молодых специалистов КНПЗ, второе и третье — у школьников.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
Стоило загубить Дворец Спорта на ул. Физкультурной, чтобы строить новый.