В Самаре ушло в суд уголовное дело о падении льда на восьмилетнего ребенка

В Советский районный суд Самары отправилось уголовное дело о падении льда на ребенка. Об этом сообщает региональная прокуратура.
6 января на ул. Средне-Садовой с козырька подъезда упала наледь на восьмилетнего ребенка. Мальчик получил легкие травмы.
Как выяснилось, за содержание дома отвечало ООО "Городская Эксплуатационная Компания". Теперь заместителя директора организации обвиняют по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?