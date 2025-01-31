Безработный мужчина из Похвистнево попал на уловки мошенников, купив "акции" на полмиллиона

29-летний временно безработный житель одного из сел Похвистневского района стал очередной жертвой кибермошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Он стал получать звонки с незнакомого номера. На том конце человек представился якобы специалистом финплатформы и предложил ознакомиться с выгодными акциями банка, в котором мужчина не так давно стал клиентом, открыв кредитную карту.

Для этого "специалист" попросил перейти в режим видеосвязи для удобства общения. За несколько часов "консультант" уговорил его воспользоваться вариантом дополнительного дохода и купить акции. В конечном итоге он помог сельчанину установить стороннее приложение одного из сервисов для отслеживания биржевых показателей на смартфон.

Следуя инструкции, он установил непроверенный софт на устройство, прошел регистрацию и успешно осуществил покупку нескольких "выгодных" предложений. Внезапно "специалист" попросил вложить гораздо большую сумму в "акции". Веря в свой успех, мужчина оформил несколько займов на 750 тысяч рублей и также совершил еще три покупки акций через своего "помощника".

Поздравив с выгодной сделкой, неизвестный попрощался с ним и обещал связаться через несколько дней, чтобы сообщить о возможном выводе дохода. Спустя неделю с мужчиной так никто и не связался. Осознав, что стал жертвой мошенников, он обратился за помощью к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.