Безработный мужчина из Похвистнево попал на уловки мошенников, купив "акции" на полмиллиона

29-летний временно безработный житель одного из сел Похвистневского района стал очередной жертвой кибермошенников, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Он стал получать звонки с незнакомого номера. На том конце человек представился якобы специалистом финплатформы и предложил ознакомиться с выгодными акциями банка, в котором мужчина не так давно стал клиентом, открыв кредитную карту.
Для этого "специалист" попросил перейти в режим видеосвязи для удобства общения. За несколько часов "консультант" уговорил его воспользоваться вариантом дополнительного дохода и купить акции. В конечном итоге он помог сельчанину установить стороннее приложение одного из сервисов для отслеживания биржевых показателей на смартфон.
Следуя инструкции, он установил непроверенный софт на устройство, прошел регистрацию и успешно осуществил покупку нескольких "выгодных" предложений. Внезапно "специалист" попросил вложить гораздо большую сумму в "акции". Веря в свой успех, мужчина оформил несколько займов на 750 тысяч рублей и также совершил еще три покупки акций через своего "помощника".
Поздравив с выгодной сделкой, неизвестный попрощался с ним и обещал связаться через несколько дней, чтобы сообщить о возможном выводе дохода. Спустя неделю с мужчиной так никто и не связался. Осознав, что стал жертвой мошенников, он обратился за помощью к правоохранителям. Возбуждено уголовное дело.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?