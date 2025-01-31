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ЖКХ и благоустройство Общество

Энергетики "Т Плюс" провели урок безопасности для первоклассников самарской школы № 76

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники "Т Плюс" провели уроки энергобезопасности для учеников 1 класса самарской школы № 76. Мероприятие прошло в рамках межрегионального проекта "Безопасность тепла", благодаря которому школьники региона знакомятся с простыми правилами поведения вблизи опасных производственных объектов.

Фото: ПАО "Т Плюс" пресс-служба

Энергетики рассказали первоклассникам, как себя правильно вести вблизи открытой крышки люка теплокамеры, и объяснили, почему опасно заходить за ограждения мест проведения ремонтов на тепловых сетях. Ребята узнали, где рождается тепло, и как оно попадает в домашние радиаторы отопления и краны горячей воды. Важную информацию учащиеся закрепили во время весёлых стартов, которые прошли вместе со сказочным героем-энергетиком — Теплославом. В завершении урока все ребята получили памятные подарки от "Т Плюс" — красочные расписания уроков, магнитные закладки для книг с советами по безопасности и энергосбережению, а также мягкие игрушки.

"На наших уроках мы знакомим юных жителей региона с основами безопасного поведения на улице и в быту. Уверена, подобные мероприятия не только обезопасят младших школьников от техногенных угроз, но и дадут представление об энергетике как перспективной профессии", — рассказала руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Смородинова.

В 2024 году в рамках проекта "Безопасность тепла" энергетики "Т Плюс" познакомили с жизненно-важными правилами обращения с теплом и электричеством свыше 2900 школьников Самарской области.

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