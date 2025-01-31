Энергетики "Т Плюс" провели урок безопасности для первоклассников самарской школы № 76

Сотрудники "Т Плюс" провели уроки энергобезопасности для учеников 1 класса самарской школы № 76. Мероприятие прошло в рамках межрегионального проекта "Безопасность тепла", благодаря которому школьники региона знакомятся с простыми правилами поведения вблизи опасных производственных объектов.
Энергетики рассказали первоклассникам, как себя правильно вести вблизи открытой крышки люка теплокамеры, и объяснили, почему опасно заходить за ограждения мест проведения ремонтов на тепловых сетях. Ребята узнали, где рождается тепло, и как оно попадает в домашние радиаторы отопления и краны горячей воды. Важную информацию учащиеся закрепили во время весёлых стартов, которые прошли вместе со сказочным героем-энергетиком — Теплославом. В завершении урока все ребята получили памятные подарки от "Т Плюс" — красочные расписания уроков, магнитные закладки для книг с советами по безопасности и энергосбережению, а также мягкие игрушки.
"На наших уроках мы знакомим юных жителей региона с основами безопасного поведения на улице и в быту. Уверена, подобные мероприятия не только обезопасят младших школьников от техногенных угроз, но и дадут представление об энергетике как перспективной профессии", — рассказала руководитель Регионального центра стратегических коммуникаций ПАО "Т Плюс" в Самаре Ольга Смородинова.
В 2024 году в рамках проекта "Безопасность тепла" энергетики "Т Плюс" познакомили с жизненно-важными правилами обращения с теплом и электричеством свыше 2900 школьников Самарской области.
Последние комментарии
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут
"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?