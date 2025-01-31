На территории бывшего завода в Самаре строят ТЦ

Самарский блогер Евгений Щекин опубликовал в телеграм-канале "ЕЩЕ Самара" видео с почти построенным ТЦ.

Объект расположен на территории обанкротившегося завода ГПЗ-9. За кадром голос сообщает, что здесь появится строительный магазин.

Судя по кадрам, степень готовности нового торгового объекта близится к 100%.