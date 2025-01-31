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Строительство Строительство и недвижимость

На территории бывшего завода в Самаре строят ТЦ

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: "ЕЩЕ Самара" / t.me

Самарский блогер Евгений Щекин опубликовал в телеграм-канале "ЕЩЕ Самара" видео с почти построенным ТЦ. 

Объект расположен на территории обанкротившегося завода ГПЗ-9. За кадром голос сообщает, что здесь появится строительный магазин.

Судя по кадрам, степень готовности нового торгового объекта близится к 100%.

 

Гид потребителя

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В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно

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Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!

Анатолий Илларионов 17 сентября 2024 15:08 Мэрия Самары отдала РПЦ автостанцию на ул. Авроры

А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.

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Живу рядом, где это они 533+ машины собираются ставить? И даже без них пробка на светофоре с Губанова на Н.Садовую и обратно. А что будет, когда 533+ машины выстоятся из города от Губанова до моста у Апельсина или до 1 Просеки каждый вечер? Ну, примерно, как на повороте Шмидта. В городе полное отсутствие власти и потеря упраювления. Беда.

Анатолий Илларионов 30 июля 2024 07:30 Сергей Натальчук: "Ремонт трамвайных путей на Ново-Садовой задерживает халатность заказчика"

Есть ещё проблема. В статье говориться только о срыве сроков - это понятно, областное и городское руководство самоустранились и наблюдают за процессом развала транспортной системы города. А какого качества будет пути? Самое время делать по технологиям бесшумного перемещения трамваев. А как будет сделано сейчас? Опять литерный буде будить жителей близлежащих домов в 5 утра? Прошу корреспондента это выяснить.

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