Доступно уже 15 сервисов: в Самарской области продолжают развивать Национальную систему пространственных данных

Самарская область стала одним из пилотных регионов, реализующих на территории региона федеральную программу "Национальная система пространственных данных" (НСПД).
В рамках реализации проекта НСПД на федеральном уровне создается единый геоинформационный ресурс, объединяющий на единой цифровой платформе множество различных пространственных данных ведомственных информационных систем в сфере недвижимости.
Управление Росреестра по Самарской области совместно с региональными органами государственной власти и местного самоуправления на систематической основе проводит работу по актуализации данных о недвижимости в регионе, служащих основой для создания такого геоинформационного ресурса.
"Отметим, что это глобальный проект Всероссийского масштаба, который содержит данные информационных систем в сфере недвижимости как федерального, так и регионального уровня. Платформа НСПД включает в том числе сведения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, проектной документации о существующих и планируемых объектах недвижимости. Уже доступны данные о границах муниципальных районов, населенных пунктов, а также о границах территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий. На данный момент эти сведения имеют наибольший практический интерес со стороны пользователей", - уточняет Вадим Маликов, руководитель самарского Росреестра.
Пользователям уже доступно 15 сервисов, призванных в первую очередь упростить процедуры, связанные с оформлением прав на недвижимость жителями нашей области. Росреестр продолжает работу по улучшению существующих сервисов и разработке новых.
В число самых востребованных сервисов этого проекта вошли "Земля просто" и "Градопроработка онлайн". Сервис "Земля просто" облегчает поиск свободных участков для застройки. Даже если у выбранного участка отсутствуют координаты, пользователь может нарисовать границы на картографической основе и сформировать документы, необходимые для обращения в уполномоченные органы для приобретения прав на участок.
"Градпроработка онлайн" - это цифровая градостроительная платформа, позволяющая в онлайн-режиме получить информацию о потенциале земельного участка с точки зрения его оборотоспособности и возможности приобретения на том или ином виде права, виде его разрешенного использования, наличии либо отсутствии градостроительных ограничений, зон с особыми условиями использования территорий.
Сервис помогает при планировании строительства, рассмотрении вопроса покупки земельного участка. Для получения данных достаточно ввести в поисковой строке кадастровый номер участка.
Сегодня геоинформационный портал НСПД представляет собой многофункциональный очень важный инструмент, который позволяет в режиме реального времени и на расстоянии, не покидая своего компьютера или смартфона, получить исчерпывающую и достоверную информацию о территориях и недвижимости. Этот ресурс включает не только информацию кадастра недвижимости, но и иные пространственные данные из информационных систем таких организаций, как Рослесхоз, Росводресурсы, Минприроды РФ, Роснедра, Минстрой РФ, Минсельхоз и других федеральных органов исполнительной власти.
Последние комментарии
В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно
Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.
Сколько можно!? Если посмотреть на карту, в шаговой доступности уже есть 5 церквей/храмов. И так по всему городу с интервалом в пару кварталов. А для отдыха населения на свежем воздухе или скверов все меньше. Почему? Бинго!!! Почти во всех скверах и парках уже отдали очень большие территории под церкви или храмы!
А восстановить муниципальное предрюприятие общественного транспорта не пробовали? Отдать легко, как ранее детсады, вернуть будет трудно или невозможно.
Совсем всё уже хотят загубить, столько развалин по Самаре сноси и строй, нет надо природу загубить...