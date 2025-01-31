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Доступно уже 15 сервисов: в Самарской области продолжают развивать Национальную систему пространственных данных

САМАРА. 31 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарская область стала одним из пилотных регионов, реализующих на территории региона федеральную программу "Национальная система пространственных данных" (НСПД).

В рамках реализации проекта НСПД на федеральном уровне создается единый геоинформационный ресурс, объединяющий на единой цифровой платформе множество различных пространственных данных ведомственных информационных систем в сфере недвижимости.

Управление Росреестра по Самарской области совместно с региональными органами государственной власти и местного самоуправления на систематической основе проводит работу по актуализации данных о недвижимости в регионе, служащих основой для создания такого  геоинформационного ресурса.

"Отметим, что это глобальный проект Всероссийского масштаба, который содержит данные информационных систем в сфере недвижимости как федерального, так и регионального уровня. Платформа НСПД включает в том числе сведения по территориальному планированию, градостроительному зонированию, проектной документации о существующих и планируемых объектах недвижимости. Уже доступны данные о границах муниципальных районов, населенных пунктов, а также о границах территориальных зон и зон с особыми условиями использования территорий. На данный момент эти сведения имеют наибольший практический интерес со стороны пользователей", - уточняет Вадим Маликов, руководитель самарского Росреестра.

Пользователям уже доступно 15 сервисов, призванных в первую очередь упростить процедуры, связанные с оформлением  прав на недвижимость жителями нашей области. Росреестр продолжает работу по улучшению существующих сервисов и разработке новых.

В число самых востребованных сервисов этого проекта вошли "Земля просто" и "Градопроработка онлайн". Сервис "Земля просто" облегчает поиск свободных участков для застройки. Даже если у выбранного участка отсутствуют координаты, пользователь может нарисовать границы на картографической основе и сформировать документы, необходимые для обращения в уполномоченные органы для приобретения прав на участок.

"Градпроработка онлайн" - это цифровая градостроительная платформа, позволяющая в онлайн-режиме получить информацию о потенциале земельного участка с точки зрения его оборотоспособности и возможности приобретения на том или ином виде права, виде его разрешенного использования, наличии либо отсутствии градостроительных ограничений, зон с особыми условиями использования территорий.

Сервис помогает при планировании строительства, рассмотрении вопроса покупки земельного участка. Для получения данных достаточно ввести в поисковой строке кадастровый номер участка.

Сегодня геоинформационный портал НСПД представляет собой многофункциональный очень важный  инструмент, который позволяет в режиме реального времени и на расстоянии, не покидая своего компьютера или смартфона, получить исчерпывающую и достоверную информацию о территориях и недвижимости. Этот ресурс включает не только информацию кадастра недвижимости, но и иные пространственные данные из информационных систем таких организаций, как Рослесхоз, Росводресурсы, Минприроды РФ, Роснедра, Минстрой РФ, Минсельхоз и других федеральных органов исполнительной власти.

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