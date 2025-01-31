В Самарской области увеличили премии для чиновников

Правительство Самарской области скорректировало порядок формирования фонда оплаты труда государственных гражданских служащих. Судя по документу, власти решили увеличить денежную мотивацию чиновников.

В частности, теперь госслужащие будут получать премию, в том числе за выполнение особо важных и сложных заданий, в размере семи должностных окладов, а не трех, как это было ранее. Ежемесячное денежное поощрение также решили увеличить - с трех до шести окладов. Руководители органов исполнительной власти Самарской области и те, кто занимает должности категории "руководители", "помощники (советники)" в администрации губернатора, будут получать больше: 37 и 20 должностных окладов, соответственно.

Кроме того, увеличивается оклад за классный чин - с шести до семи должностных окладов. Также в фонде предусмотрят средства на выплату:

компенсации в размере четырехмесячного денежного содержания, предусмотренной служащему при увольнении с гражданской службы в связи с упразднением государственного органа либо сокращением должностей;

денежной компенсации за неиспользованные отпуска, выплачиваемой при прекращении или расторжении служебного контракта, освобождении от замещаемой должности и увольнении.

Сейчас в региональном правительстве проводят административную реформу, в результате которой появились новые министерства. Губернатор Вячеслав Федорищев анонсировал сокращение штата из числа руководящего состава и увеличение зарплат для младшего и среднего персонала.