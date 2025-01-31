Тольяттинец сделал для друга оружие из подручных материалов

Прокуратура Центрального района Тольятти отправила в суд уголовное дело 31-летнего тольяттинца, которого обвиняют в изготовлении и сбыте холодного оружия.

По версии следствия, в октябре 2024 г. мужчина из жестяной банки, фрагментов металла и формы из песка изготовил кастет, который в тот же день отдал знакомому. Приятель же использовал полученное оружие для действия по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Причинение легкого вреда здоровью").

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти.