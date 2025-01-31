Тольяттинец сделал для друга оружие из подручных материалов

Прокуратура Центрального района Тольятти отправила в суд уголовное дело 31-летнего тольяттинца, которого обвиняют в изготовлении и сбыте холодного оружия.
По версии следствия, в октябре 2024 г. мужчина из жестяной банки, фрагментов металла и формы из песка изготовил кастет, который в тот же день отдал знакомому. Приятель же использовал полученное оружие для действия по п. "в" ч. 2 ст. 115 УК РФ ("Причинение легкого вреда здоровью").
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?