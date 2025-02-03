В Тольятти при поддержке "Татнефти" появится многофункциональный тренировочный комплекс для детей

В конце 2024 года компания "Татнефть" подвела итоги IV конкурса грантов среди муниципалитетов. Он проводится по семи целевым программам приоритетных направлений социальной деятельности — "Культура" и "Развитие территорий и экология". В этом году на рассмотрение поступили 154 заявки из 15 районов Татарстана и Тольятти. Для грантовой поддержки отобраны 74 общественно значимые инициативы.

Поддержка муниципальных образований является одним из приоритетных направлений деятельности компании. Грантовая программа — это механизм взаимодействия "Татнефти" с муниципалитетами. Благодаря конкурсу процедура выделения средств на решение вопросов социально-экономического развития территорий, где работает компания, стала более прозрачной и комплексной. Учитываются качество проработки представленных проектов, их значимость.

Один из ключевых критериев — наличие софинансирования из других источников (частных или государственных), что позволяет повышать эффективность социальных инвестиций. Каждый проект проходит унифицированную оценку при помощи специально разработанного алгоритма и ключевых критериев. Итоговый список финалистов утверждается на заседании грантового комитета.

В Тольятти с момента появления конкурса грантов "Татнефти" в 2021 году и до сегодняшнего дня реализовано 26 проектов. На средства компании в городе преобразились учреждения культуры, появился скейт-парк и инклюзивный парк для детей с особенностями развития, открыт уникальный проект "ЛабКлаб", в школах города появились оборудованные по последнему слову техники классы химии и физики, больницы города получили новейшие операционные комплексы, в части зданий медучреждений был сделан капремонт. Одним словом, была проделана колоссальная работа, много сил и средств было вложено в улучшение социальной инфраструктуры города. Но самое главное — вдохновленные энергией жизни, все проекты работают на формирование устойчивого будущего, где каждый житель сможет наслаждаться комфортом и благополучием.