Тольяттинский автоугонщик открыл машину ключом от шкафа

В Тольятти задержали 22-летнего парня, подозреваемого в угоне автомобиля. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
У 73-летнего местного жителя пропал с парковки ВАЗ-2106. Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения и вышли на ранее судимого молодого человека.
Парень признал вину и пояснил, что, будучи пьяным, решил съездить по делам и воспользовался первым попавшимся автомобилем, который удалось открыть ключом от шкафа.
"Шестерку" вернули владельцу, возбуждено уголовное дело.
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Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?