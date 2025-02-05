В Самаре в рамках нацпроекта благоустроят 28 дворов

В рамках первого этапа реализации программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в 2025 г. в Самаре благоустроят 28 дворовых территорий, более половины из них преобразятся комплексно, сообщает мэрия города.

"Мы намерены наращивать темпы комплексного благоустройства дворовых территорий в Самаре. Двор - это продолжение нашего дома, и он должен быть уютным, комфортным и интересным для всех соседей. Сделать свой двор таким реально, главное - действовать не в одиночку, а вместе с соседями и районной администрацией. Важно отказаться от практики "латания дыр" и перейти к ремонту своих территорий "под ключ", - сообщил глава Самары Иван Носков. - 28 дворов - это только первая очередь благоустройства 2025 года. Позднее будет произведен отбор готовых проектов второй очереди. По решению президента РФ Владимира Владимировича Путина программа "Формирование комфортной городской среды" продлена до 2030 года. Так что у самарцев есть возможность принять взвешенное решение о наведении порядка у своего дома".

С полным перечнем дворов, которые будут благоустроены в рамках первого этапа реализации программы "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" в 2025 г., можно познакомиться по ссылке.

Напомним, до 13 февраля в каждом районе Самары проходят обсуждения с жителями дизайн-проектов общественных пространств, которые будут выставлены на рейтинговое голосование по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Инфраструктура для жизни" на 2026 год.