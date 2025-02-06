В Самаре будут судить троих участников наркоторговой ОПГ

В Кировский районный суд Самары отправили уголовное дело трех участников наркоторговой ОПГ. Об этом сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, один из обвиняемых придумал план по сбыту запрещенных веществ и распределил роли между подельниками. Также он наладил канал поставки наркотиков на территории Самарской и Оренбургской областей.
Участники группы получали от него информацию о местоположении тайников с оптовыми партиями "товара", а затем фасовали наркотик на мелкие дозы и раскладывали по "закладкам".
Во время следствия правоохранители изъяли 700 г запрещенных веществ.
Последние комментарии
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.
Кто же такие заголовки придумывает?