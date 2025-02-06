В Самаре будут судить троих участников наркоторговой ОПГ

В Кировский районный суд Самары отправили уголовное дело трех участников наркоторговой ОПГ. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По версии следствия, один из обвиняемых придумал план по сбыту запрещенных веществ и распределил роли между подельниками. Также он наладил канал поставки наркотиков на территории Самарской и Оренбургской областей.

Участники группы получали от него информацию о местоположении тайников с оптовыми партиями "товара", а затем фасовали наркотик на мелкие дозы и раскладывали по "закладкам".

Во время следствия правоохранители изъяли 700 г запрещенных веществ.