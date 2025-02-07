"РКС-Самара" вложили в обновление сетей почти 670 миллионов рублей

В 2024 году "РКС Самара" в рамках производственной программы выполнили мероприятий по обновлению городских сетей на сумму почти в 670 миллионов рублей, что на 6,7% больше запланированного объема. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"РКС-Самара" проводит обновление городских сетей водоснабжения и водоотведения по двум основным программам: по инвестиционной и производственной. В производственную программу входят капитальный и текущий ремонт.

Так, крупные работы продолжаются на главном Безымянском коллекторе. В 2024 году предприятие обновило несколько участков одной из основных коммуникаций в городе: более 320 метров на ул. Реактивной, 244 метра на Южном шоссе (в том числе под проезжей частью без вскрытия), 507 метров по Ставропольской, а также на Алма-Атинской и пр. Карла Маркса. Работы по перекладке продолжаются, основной упор делается на участок коллектора в районе строящейся магистрали Центральная.

На 2025 год мероприятий производственной программы запланировано на общую сумму 642 миллиона рублей.