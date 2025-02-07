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Жители Самары ежемесячно тратят около 12 тыс. рублей на онлайн-покупки

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Около половины самарцев (49%) предпочитают шопинг в интернете, а 42% опрошенных совершили последнюю онлайн-покупку с помощью рекламы на классифайдах — или сайтах с объявлениями — и маркетплейсах. К таким выводам пришли эксперты Авито Рекламы и Авито Товаров, которые опросили более 5 тыс. россиян старше 18 лет, чтобы узнать об их потребительских привычках.

Выяснилось, что значительная часть опрошенных (85%) покупает одежду и обувь в онлайне. В топ три популярных категорий товаров также вошли "Красота, здоровье и спорт" и "Подарки": 73% и 67% самарцев соответственно приобретают такую продукцию в интернете. Также 51% респондентов из Самары покупают онлайн бытовую технику и электронику, а товары для хобби — 48%.

Какие категории товаров вы покупаете в онлайн-сервисах?

Тип

Доля респондентов, %

Одежда и обувь

85%

Товары для красоты, здоровья и спорта

73%

Подарки

67%

Бытовая техника и электроника

51%

Товары для хобби

48%

Гаджеты: смартфоны, умные часы и другие товары из этой категории

34%

Товары для животных

34%

Товары для учебы и саморазвития

28%

Товары для автомобиля

25%

Мебель и другие товары для дома

25%

Другое

3%

"Главным преимуществом онлайн-шопинга, по нашим исследованиям, почти треть пользователей называют возможность сравнивать цены и находить лучшие предложения. Также онлайн-формат позволяет делать покупки в любое время, есть доступ к широкому ассортименту и опция доставки на дом. Такие площадки как Авито добавляют еще одну ценность — можно найти уникальные товары из разных уголков страны, которые представлены на площадке в единственном экземпляре. Это настоящие сокровища: хендмейд, винтаж, памятные вещи с историей, коллекции, уже не доступные в стоковых магазинах и ассортимент от звезд. Например, на большой ноябрьской распродаже на Авито можно было приобрести товары из коллекции Ксении Собчак, Wylsacom, Сергея Бурунова, Ильи Куруча и других звезд", — комментирует руководитель бизнес-направления Lifestyle в Авито Никита Шашкевич.

Чаще всего (48%) самарцы совершают онлайн-покупки не более 1–2 раз в месяц. Четверть опрошенных занимаются шопингом в интернете один раз в неделю (25%). Чуть меньше респондентов (15%) приобретают товары в онлайне несколько раз в неделю, а 11% самарцев покупают товары онлайн импульсивно. В среднем жители Самары совершают интернет-покупки около четырех раз в месяц.

Больше трети самарцев (37%) признались, что на финальное решение о покупке влияет онлайн-реклама. Большинство опрошенных (42%) указали, что в последний раз именно реклама на классифайдах и маркетплейсах помогла приобрести нужный товар. В то же время реклама в соцсетях оказала влияние на 33% респондентов, на телевидении и в поисковых сервисах — на 25% соответственно.

Большинство участников опроса (57%) рассказали, что ежемесячно они тратят на онлайн-покупки до 10 000 рублей в месяц. Треть самарцев (31%) отметили, что их сумма на покупки в интернете в месяц — от 10 001 до 20 000 рублей. По 6% респондентов тратят в месяц от 30 001 до 40 000 рублей и от 40 001 до 50 000 рублей.

Сколько денег вы тратите на онлайн-покупки ежемесячно?

Тип

Доля респондентов, %

До 10 000 руб.

57%

10 001–20 000 руб.

31%

30 001–40 000 руб.

6%

40 001–50 000 руб.

6%

В среднем на онлайн-покупки самарцы тратят около 12 416 рублей ежемесячно. По сравнению с другими городами-миллионниками, больше всего тратят жители Москвы и Санкт-Петербурга: по 22 142 рубля и 19 916 рублей соответственно.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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