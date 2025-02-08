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Суды Происшествия

В Самаре будут судить молодежную группировку, торговавшую наркотиками

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Полиция Самары пресекла наркобизнес молодежной микрогруппировки, которая планировала продавать наркотики на территории Самарской и Оренбургской областей. Правоохранителям удалось задержать трех фигурантов и изъять из незаконного оборота свыше 760 граммов синтетики, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Трем жителям Самары предъявили обвинение в приготовлении к преступлению по статье "Незаконный сбыт наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном и особо крупном размерах". Следователи и оперуполномоченные собрали доказательства семи эпизодов противоправной деятельности 22-летнего жителя Самары, его 21-летней сожительницы и 23-летнего брата.

В июле 2024 г. полиция задержала автомобиль фигурантов в гаражах на ул. Черемшанской. В одежде задержанные прятали свертки с веществом. Аналогичные "запасы" были обнаружены в салоне авто, в арендованной квартире, а также в тайниках на территории Самарской и Оренбургской областей. В общей сложности удалось изъять свыше 760 граммов синтетического наркотика.

Во время предварительного следствия выяснилось, что 22-летний уроженец одной из соседних республик приехал с родственниками на территорию 63-го региона и арендовал в таксомоторной организации автомобиль. Этого заработка ему показалось мало и он решил подработать, устроившись через интернет продавцом запрещенных веществ. Мужчина рассказал, что передвигался по городу, забирал из тайников крупные партии и перекладывал свертки с наркотиком. Для фасовки на более мелкие партии он приобрел электронные весы, пакетики и другие предметы.

В криминальном бизнесе приезжему ценному специалисту активно помогала его 21-летняя сожительница и брат. По данным полицейских все трое ранее к уголовной ответственности не привлекались. Отвечая на вопросы следователя, участники группы рассказали о роли каждого в противоправной деятельности, а также сообщили о том, что наркотики не употребляют.

По ходатайству следователя фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с обвинительным заключением в скором времени будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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