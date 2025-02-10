Жителя Тольятти осудили за поджог машины и кражу у матери

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор 42-летнему безработному местному жителю, которого обвиняли в поджоге и краже. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.
Ночью 9 сентября 2024 г. мужчина из хулиганских побуждений поджег Hyundai Santa Fe около дома № 33 на ул. 70 лет Октября.
Помимо этого, 22 сентября 2024 г. у себя дома украл из кошелька матери 5 тыс. рублей.
Суд назначил мужчине два года принудительных работ с удержанием 10% от заработка в доход государства. Также его обязали выплатить владельцу сгоревшего автомобиля 169 тыс. рублей.
Последние комментарии
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