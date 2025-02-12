Двое детей попали под машину за сутки в Самарской области

Во вторник, 11 февраля, в Самарской области произошло два ДТП с несовершеннолетними пешеходами. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 16:15 31-летний водитель Mitsubishi ASX в районе дома № 97 по ул. Белорусской сбил семилетнюю девочку, которая перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора. Ребенку потребовалась разовая медицинская помощь.

Аналогичный случай произошел в 14:45 в пос. Безенчук. Там 71-летний водитель Chevrolet Aveo на ул. Чапаева сбил 17-летнюю девушку, переходившую дорогу в не предназначенном для этого месте. Пострадавшую госпитализировали.