Компания "Т Плюс" добилась выноса 214 объектов из охранных зон теплосетей в Самаре

За минувшие пять лет Самарский филиал "Т Плюс" добился выноса из охранных зон тепловых сетей 214 различных объектов в областной столице. В их числе 93 детские и спортивные площадки, прежнее расположение которых угрожало жизни и здоровью горожан. Существенно сократить число подобных объектов удалось во многом благодаря совместной работе энергетиков и представителей администрации Самары.
Охранные зоны вокруг тепловых сетей играют важную роль в обеспечении безопасности жителей и надёжности эксплуатации теплосетевой инфраструктуры. Эти зоны представляют собой участки земли шириной 3 метра с каждой стороны от трубопровода или другой конструкции тепловой сети, где действуют особые правила и ограничения. В частности, здесь не допускается капитальное и иное строительство, организация свалок, размещение детских площадок, проездов, автостоянок и других объектов.
Специалисты "Предприятия тепловых сетей" регулярно проводят объезды коммуникаций, фиксируя все нарушения. Особое опасение у энергетиков вызывают расположенные в охранных зонах детские площадки. Несогласованное расположение подобных конструкций может привести к серьёзным последствиям для детей и их родителей. Так, на сегодняшний день в Самаре в охранной зоне тепловых сетей энергетики выявили 330 объектов, из них 113 — детские и спортивные площадки.
"Размещение любых объектов в охранных зонах теплосетей не только незаконно, но и крайне опасно. Сетевая вода в трубопроводах подаётся под высоким давлением, а зимой температура теплоносителя может превышать 100 градусов. Поэтому мы информируем о нарушениях городскую и районные администрации, а также выдаём предписания по устранению нарушений собственникам таких объектов", — отметил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.
Последние комментарии
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Чё вы врёте??? Управляющая компания к примеру УК ГЭК даже не слышала об этой схеме, вероятно она только на бумаге,потому что отопления нет и не предвидится до окончания ремонта!!!
Сейчас канализация льëтся в речку Орловку, а потом в Самарку.
Таки не вздумайте летом кондиционеры включить! В трубу вылетите!
Мы живём в общежитии в Куйбышевском р-оне уже платим 4300 за отопление комната 26кв.м, так что нас не удевить, дерут как могут