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Компания "Т Плюс" добилась выноса 214 объектов из охранных зон теплосетей в Самаре Андрей Сазонов: "Развитие города невозможно без развития метро" Глава МОО "Союз пассажиров России" Кирилл Янков: "Строительство Театральной ненамного увеличит востребованность метро" В Куйбышевском и Волжском районах началось переключение схемы водоснабжения Анна Жоголева: "В вопросе метро борьба идет за минуты"

ЖКХ и благоустройство Общество

Компания "Т Плюс" добилась выноса 214 объектов из охранных зон теплосетей в Самаре

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За минувшие пять лет Самарский филиал "Т Плюс" добился выноса из охранных зон тепловых сетей 214 различных объектов в областной столице. В их числе 93 детские и спортивные площадки, прежнее расположение которых угрожало жизни и здоровью горожан. Существенно сократить число подобных объектов удалось во многом благодаря совместной работе энергетиков и представителей администрации Самары.

Охранные зоны вокруг тепловых сетей играют важную роль в обеспечении безопасности жителей и надёжности эксплуатации теплосетевой инфраструктуры. Эти зоны представляют собой участки земли шириной 3 метра с каждой стороны от трубопровода или другой конструкции тепловой сети, где действуют особые правила и ограничения. В частности, здесь не допускается капитальное и иное строительство, организация свалок, размещение детских площадок, проездов, автостоянок и других объектов.

Специалисты "Предприятия тепловых сетей" регулярно проводят объезды коммуникаций, фиксируя все нарушения. Особое опасение у энергетиков вызывают расположенные в охранных зонах детские площадки. Несогласованное расположение подобных конструкций может привести к серьёзным последствиям для детей и их родителей. Так, на сегодняшний день в Самаре в охранной зоне тепловых сетей энергетики выявили 330 объектов, из них 113 — детские и спортивные площадки.

"Размещение любых объектов в охранных зонах теплосетей не только незаконно, но и крайне опасно. Сетевая вода в трубопроводах подаётся под высоким давлением, а зимой температура теплоносителя может превышать 100 градусов. Поэтому мы информируем о нарушениях городскую и районные администрации, а также выдаём предписания по устранению нарушений собственникам таких объектов", — отметил технический директор — главный инженер "Предприятия тепловых сетей" Александр Климашин.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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