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Суды Происшествия

Житель Самарской области заплатит более 1,4 млн руб. за два спиленных дерева

САМАРА. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Кинельском районе Самарской области суд вынес приговор 48-летнему местному жителю, которого признали виновным в незаконной рубке деревьев. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В августе 2023 г. мужчина на территории Кинельского лесничества спилил два дерева — дуб и осину. В результате государство понесло ущерб 453 тыс. рублей.

Суд назначил лесорубу штраф 1 млн руб. и обязал возместить ущерб.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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