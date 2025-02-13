Житель Самарской области заплатит более 1,4 млн руб. за два спиленных дерева

В Кинельском районе Самарской области суд вынес приговор 48-летнему местному жителю, которого признали виновным в незаконной рубке деревьев. Об этом сообщает региональная прокуратура.
В августе 2023 г. мужчина на территории Кинельского лесничества спилил два дерева — дуб и осину. В результате государство понесло ущерб 453 тыс. рублей.
Суд назначил лесорубу штраф 1 млн руб. и обязал возместить ущерб.
Последние комментарии
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А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
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