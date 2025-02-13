Житель Самарской области заплатит более 1,4 млн руб. за два спиленных дерева

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В Кинельском районе Самарской области суд вынес приговор 48-летнему местному жителю, которого признали виновным в незаконной рубке деревьев. Об этом сообщает региональная прокуратура.