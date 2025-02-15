Житель Самары заплатил 1,3 млн руб. за несуществующий автомобиль

В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества на 1,3 млн рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

57-летний местный житель накопил деньги на машину и нашел в интернете объявление о продаже Toyota RAV4 2018 года выпуска. Вот только автомобиль был в Беларуси, но продавец заверил, что иномарку пригонят в течение семи суток.

Самарец перевел продавцу на две банковские карты более 1,3 млн рублей. Позже у него попросили еще 400 тыс. на "таможенный сбор". В этот момент потерпевший заподозрил неладное и приехал на пропускной пункт, где выяснилось, что никакого автомобиля нет.