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Преступления Происшествия

Житель Самары заплатил 1,3 млн руб. за несуществующий автомобиль

САМАРА. 15 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре возбудили уголовное дело из-за мошенничества на 1,3 млн рублей. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

57-летний местный житель накопил деньги на машину и нашел в интернете объявление о продаже Toyota RAV4 2018 года выпуска. Вот только автомобиль был в Беларуси, но продавец заверил, что иномарку пригонят в течение семи суток.

Самарец перевел продавцу на две банковские карты более 1,3 млн рублей. Позже у него попросили еще 400 тыс. на "таможенный сбор". В этот момент потерпевший заподозрил неладное и приехал на пропускной пункт, где выяснилось, что никакого автомобиля нет.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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