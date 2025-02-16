Мошенникам потребовалось три человека, чтобы выманить у самарца 100 тыс. рублей

В Самаре 61-летний мужчина стал очередной жертвой телефонных мошенников. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
Местному жителю позвонила женщина, представилась сотрудницей маркетплейса и сообщила, что ему нужно срочно забрать посылку. Для этого якобы нужно было продиктовать звонившей код из СМС. Самарец так и сделал.
Позже потерпевшему позвонила другая женщина, заявившая, что теперь у него взломан аккаунт на Госуслугах. Она напугала мужчину тем, что с его счета могут списать все деньги, и посоветовала снять накопления и положить на специальный "счет госрезерва". Затем самарцу позвонил "правоохранитель" и пообещал следить за всеми действиями мужчины и контролировать его.
В итоге потерпевший перевел мошенникам 100 тыс. рублей. А затем все звонившие перестали выходить на связь. Тогда-то самарец и понял, что стал жертвой обмана.
Последние комментарии
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.