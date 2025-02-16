Воровка из Тольятти разорила приоткрытый гараж

В Тольятти 46-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.
В середине января у потерпевшего из гаража пропали две тепловые пушки общей стоимостью 25 тыс. рублей. В качестве подозреваемой задержали ранее судимую женщину. Она признала вину и рассказала, что шла по территории ГСК, когда заметила приоткрытую дверь. Тольяттинка решила воспользоваться ситуацией, влезла внутрь, забрала технику и сдала в комиссионный магазин.
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Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы
Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.