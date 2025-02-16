Воровка из Тольятти разорила приоткрытый гараж

В Тольятти 46-летняя местная жительница стала фигуранткой уголовного дела о краже. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В середине января у потерпевшего из гаража пропали две тепловые пушки общей стоимостью 25 тыс. рублей. В качестве подозреваемой задержали ранее судимую женщину. Она признала вину и рассказала, что шла по территории ГСК, когда заметила приоткрытую дверь. Тольяттинка решила воспользоваться ситуацией, влезла внутрь, забрала технику и сдала в комиссионный магазин.